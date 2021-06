Instagram libera link em stories para mais usuários

O Instagram está testando uma nova solução para a inclusão de links nos stories. Em vez do tradicional “arrasta para cima”, o aplicativo pode permitir que usuários redirecionem seus seguidores para páginas externas usando um sticker. Aparentemente, a novidade seria válida para qualquer perfil na rede social, mas os testes ainda abrangem um número pequeno de pessoas.

Atualmente, a função de arrastar para cima é limitada para contas verificadas ou com mais de 10 mil seguidores, o que leva usuários com popularidade mais baixa na rede social a optarem por outras soluções, como os agregadores de links que podem ser colocados na bio.

A Linktree, uma das ferramentas mais populares neste meio, chegou a captar mais de US$ 45 milhões em investimentos no início do ano, após uma alta popularidade em decorrência da pandemia e do aumento de compras online. Mas o seu uso dentro do Instagram seja aos poucos substituído, caso os adesivos com links se tornem uma ferramenta disponível para todos na plataforma.

Stickers devem ser o futuro dos links no Instagram

Os stickers teriam uma vantagem adicional ao “arrasta para cima”: a nova ferramenta permitiria que os stories continuassem recebendo respostas — o que não acontece no recurso presente hoje no Instagram.

De acordo com o chefe de produto do Instagram, Vishal Shah, em resposta ao The Verge, “esse é o tipo de sistema futuro que [a plataforma] gostaria de ter”. A ideia do teste é aprender como as pessoas podem tirar proveito dos links dentro do aplicativo. A empresa deve analisar quais tipos de links são postados, com uma atenção redobrada para spam e desinformação.

Shah afirma ainda que não há planos de trazer os links para o feed ou mesmo outra parte do Instagram — com o Reels ou IGTV —, ao menos por enquanto. Não há previsão de quando (e se) o Instagram vai implementar os stickers com links para todos os usuários.

FONTE: TECNOBLOG

Comentarios