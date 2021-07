Instagram: Cristiano Ronaldo tem o perfil mais ‘caro’ do app

O Instagram de Cristiano Ronaldo é, atualmente, o perfil mais cobiçado por anunciantes no app, de acordo com lista divulgada pela Hopper HQ, empresa especializada em marketing e mídias sociais. Segundo a publicação, o atacante da Juventus e da seleção de Portugal pode cobrar até US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8,4 milhões) por postagem. Cinco vezes vencedor do Ballon d’Or, premiação conhecida como o Oscar do futebol, o jogador possui 311 milhões de seguidores no Instagram.

Esta é a primeira vez que ele aparece em primeiro lugar na lista, divulgada desde 2017 pela Hopper. Em sétimo lugar, com média de US$ 1,16 milhão (R$ 6,1 milhões) por post, aparece o argentino Lionel Messi, também já eleito melhor do mundo pela FIFA. O brasileiro mais bem posicionado no ranking é o jogador Neymar, com postagens que podem chegar aos US$ 824 mil (R$ 4,31 milhões). O atacante do PSG está em 16º lugar.

Até então, quem ocupava o primeiro lugar entre os perfis mais valiosos era o ator Dwayne “The Rock” Johnson, conhecido por sua atuação nos filmes de ação em Hollywood. Sua conta pessoal tem 252 milhões de seguidores. Segundo o ranking, ele pode cobrar pouco mais de US$ 1,52 milhão (R$ 7,97 milhões) por postagem. A lista continua com a cantora americana Ariana Grande em terceiro lugar, cujo valor de uma postagem pode alcançar os US$ 1,51 milhão (R$ 7,92 milhões). No entanto, a conquista do atual líder da lista não se deu apenas por conta do seu alto número de seguidores. No mês passado, o jogador português ganhou as manchetes quando retirou garrafas de refrigerante da mesa e as substituiu por uma de água durante uma coletiva de imprensa na Eurocopa 2020. De acordo com a Hopper, o episódio foi responsável pelo aumento em 54% no custo estimado de suas postagens no Instagram. Para formar a lista de influenciadores mais bem pagos no Instagram, a empresa, que também é responsável por administrar contas de algumas celebridades, analisa dados internos e fatores disponíveis publicamente como engajamento, frequência das postagens e número de seguidores. Veja a lista dos 20 perfis mais valiosos para anunciantes, segundo a Hopper: Cristiano Ronaldo, 311 milhões de seguidores – US$ 1,6 milhão por postagem Dwayne “The Rock” Johnson, 252 milhões de seguidores – US$ 1,52 milhão por postagem Ariana Grande, 247 milhões de seguidores – US$ 1,51 milhão por postagem Kylie Jenner, 244 milhões de seguidores – US$ 1,49 milhão por postagem Selena Gomez, 241 milhões de seguidores – US$ 1,46 milhão por postagem Kim Kardashian, 232 milhões de seguidores – US$ 1,41 milhão por postagem Lionel Messi, 224 milhões de seguidores – US$ 1,16 milhão por postagem Beyonce Knowles, 189 milhões de seguidores – US$ 1,14 milhão por postagem Justin Bieber, 180 milhões de seguidores – US$ 1,11 milhão por postagem Kendall Jenner, 172 milhões de seguidores – US$ 1,05 milhão por postagem Taylor Swift, 160 milhões de seguidores – US$ 1,01 milhão por postagem Jennifer Lopez, 157 milhões de seguidores – US$ 988 mil por postagem Khloe Kardashian, 150 milhões de seguidores – US$ 949 mil por postagem Nicki Minaj, 139 milhões de seguidores – US$ 874 mil por postagem Miley Cyrus, 133 milhões de seguidores – US$ 838 mil por postagem Neymar, 151 milhões de seguidores – US$ 824 mil por postagem Kourtney Kardashian, 124 milhões de seguidores –$ 785 mil por postagem Kevin Hart, 112 milhões de seguidores – US$ 706 mil por postagem Virat Kohli, 125 milhões de seguidores – US$ 680 mil por postagem Demi Lovato, 106 milhões de seguidores – US$ 668 mil por postagem FONTE: D24AM

