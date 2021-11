Instagram adiciona opção para colocar música em fotos do feed; veja como fazer

O Instagram anunciou nesta quinta-feira (18) um teste no Brasil que permitirá adicionar uma “trilha sonora” às fotos publicadas no feed. O recurso vai ser parecido com o que já está disponível para os Stories e Reels (vídeos curtos da plataforma).

Será possível escolher trechos de até 90 segundos para adicionar nas publicações. Veja como fazer:

Selecione uma foto para publicar no feed e, na última etapa, clique em “adicionar música”;

Pesquise músicas específicas no campo “pesquisar” ou navegue pelas músicas nas seções “tendências” ou “para você”;

Selecione a música que deseja adicionar à sua foto;

Você poderá selecionar o trecho e até 90 segundos da música para incluir na publicação;

Toque em “concluído” e depois em “compartilhar”. As atualizações de aplicativos costumam ser liberadas aos poucos, então é possível que a novidade demore alguns dias para aparecer para todos.

As pessoas poderão poderão tocar no ícone “áudio” das fotos com música para escutar a faixa. O nome do artista ou da música poderá ser acessado para ver outros materiais publicados na rede com a mesma trilha sonora.

A plataforma disse que o recurso não vai funcionar em posts no estilo carrossel (que tem várias fotos ou vídeos). Esse tipo de publicação, inclusive, ganhou uma novidade na última quarta-feira (17): a possibilidade de excluir um único conteúdo de dentro dele.

Essa opção era pedido de muitos usuários, segundo o chefe do Instagram, Adam Mosseri. Em um post nas redes sociais, ele admitiu que ele deveria estar disponível “há algum tempo”.

Essa novidade, por enquanto, aparece somente nos iPhones – aparelhos Android devem recebê-la “em breve”, segundo o executivo, que não especificou uma data.

Para apagar somente um conteúdo do carrossel é preciso apertar no ícone dos três pontinhos dentro do post, escolher a opção “editar”, navegar até a foto que deseja remover e tocar em um ícone de lixeira que fica em cima, no canto esquerdo.

Mosseri também mostrou uma janela para reportar erros caso o aplicativo do Instagram não esteja funcionando corretamente que aparece ao chacoalhar o celular – depois de balançar o aparelho, é possível detalhar o que está dando errado. Por enquanto, essa função está disponível somente nos Estados Unidos, tanto para iPhones quanto para celulares Android.

As informações são do G1.

Comentarios