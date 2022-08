Inspirada na onça-pintada, camisa da Seleção para a Copa do Mundo é divulgada

As novas camisas da Seleção brasileira para a Copa do Mundo do Qatar 2022 foram lançadas neste domingo (7). A inspiração da fornecedora de materiais esportivos que veste o Brasil na Copa foi a onça-pintada e a “Garra Brasileira”, que dá nome à coleção.

Os uniformes estarão à venda exclusivamente no site da Nike a partir de segunda-feira (8) e em todo o mercado brasileiro a partir de sexta-feira (12).

A camisa titular dos jogadores é predominantemente amarela estampada com desenhos inspirados na pele da onça e tem detalhes em verde na gola e nas mangas. Os shorts são azuis com a numeração em amarelo e as meias brancas que exibem detalhes em verde e azul.

O uniforme reserva é azul e traz nas mangas as pintas de onça, em verde. O calção branco tem a numeração em verde, e o meião azul com detalhes em verde e amarelo. Na parte interna da camisa, na altura da nuca, há um grafismo em homenagem à “Garra Brasileira”. A parte interna frontal da camisa ainda traz o detalhe da bandeira do Brasil.

A campanha de divulgação da CBF conta com os jogadores Alisson, Richarlison, Rodrygo, Philipe Coutinho, Marquinhos, Adriana e Ronaldo Fenômeno, além de outros famosos como o velocista Paulo André, o rapper Djonga, o funkeiro MC Hariel, a streamer Babi Loud e a judoca Rafaela Silva.