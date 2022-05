Inscrições para o Enem vão até sábado

BRASÍLIA — Quem vai fazer o Enem neste ano, mas ainda não fez a inscrição deve se apressar. O prazo vai até este sábado, dia 21 de maio, e a taxa é de R$ 85, e poderá ser paga via PIX, cartão de crédito ou por boleto bancário até o dia 27 deste mês. As provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro.

No momento da inscrição, o candidato deve escolher se quer fazer a prova de língua estrangeira em inglês ou espanhol. Ele escolhe também se quer o exame impresso ou digital e informa se precisa de algum atendimento especial (acessibilidade, por exemplo).

Entre as novidades para este ano estão o tratamento por nome social e a inclusão dos documentos digitais e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital como documentos válidos para identificação do candidato no dia da realização da prova.