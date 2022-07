Inscrições para o concurso da Afeam começam hoje ofertando 30 vagas

O concurso público da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) abre inscrições nesta segunda-feira (18). Com salários de até R$ 6,5 mil, o edital oferta 30 vagas.

As vagas são exclusivamente para quem tem nível superior. A banca organizadora será o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

As inscrições ficarão abertas entre 9h do dia 18 de julho até as 22h do dia 16 de agosto e serão feitas diretamente pelo site: www.ibfc.org.br.

No site também será possível fazer pedido de isenção da taxa que custa R$100.

As provas acontecerão no dia 18 de setembro de 2022, em Manaus.