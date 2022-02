Inscrições para Mestrado na UEA se encerram na sexta-feira (4)

Os interessados em obter uma das vagas dos cursos de mestrado profissional oferecidos pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) devem ficar atentos ao período das inscrições, que se encerra nesta sexta-feira (04). A instituição está oferecendo mestrados em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (Profágua); Enfermagem em Saúde Pública (Proensp) da Semsa; e Enfermagem em Saúde Pública (Proensp) da Capes-Cofen.

Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Para o mestrado em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (Profágua), a inscrição deverá ser feita pelo link https://www.feis.unesp.br/#!/pos-graduacao/profagua/processo-seletivo5930/2022/.

No total, estão sendo oferecidas 24 vagas, distribuídas para Manaus e Parintins. O Profágua é um curso presencial, com utilização de tecnologias de informação e comunicação aplicadas à Educação a Distância (EaD) e Ensino Remoto Emergencial (ERE), para o desenvolvimento de parte das atividades acadêmicas, com duração máxima de 24 meses.

O curso visa ainda proporcionar uma formação teórica e prática aos profissionais e pesquisadores da área de recursos hídricos, aprimorando suas competências pessoais e profissionais, com o intuito de melhor qualificá-los para lidar com os problemas associados às questões mais complexas da gestão e regulação das águas no país.

Saúde Pública

As inscrições para o mestrado em Enfermagem em Saúde Pública (Proensp) da Semsa poderão ser feitas no endereço www.proensp.uea.edu.br. Ao acessar o site do ProEnSP, o(a) candidato(a) deverá preencher a ficha de inscrição on-line e anexar os documentos descritos no edital.

Serão oferecidas duas vagas para profissionais enfermeiros vinculados à Secretaria Municipal de Manaus (Semsa). O mestrado terá duração máxima de 24 meses (podendo ser prorrogado por mais seis meses), integralizando 30 créditos.

O curso tem como objetivo capacitar profissionais pós-graduados stricto sensu na área de Enfermagem em Saúde Pública, para uma prática transformadora, inovadora, técnica, social e politicamente competente, por meio do desenvolvimento de tecnologias de cuidado, sociais e educativas no SUS.

A formação visa ainda preparar pesquisadores para o desenvolvimento de estudos direcionados às necessidades da saúde pública do país, com destaque para a região amazônica, e fomentar a educação continuada para enfermeiros da Semsa, contribuindo para o fortalecimento da Atenção Primária.

As inscrições para o Mestrado em Enfermagem em Saúde Pública (Proensp) da Capes-Cofen também são realizadas pelo link www.proensp.uea.edu.br. O curso terá duração de 24 meses, e as disciplinas obrigatórias do programa serão oferecidas de maneira que o mestrando possa concluí-las no período de quatro semestres, conforme preconizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em regime presencial, eventualmente remoto, atendendo o que estabelece o Regimento Interno do ProEnSP.

No total, são oferecidas 10 vagas, sendo duas destinadas a atender a Política de Indução de Ações Afirmativa na Pós-Graduação para autodeclarados negras (pretos e pardos), indígenas, e pessoas com deficiência, em conformidade com a Portaria Normativa nº 13 do Ministério da Educação, de 11 de maio de 2016.

A área de concentração será voltada para práticas de Enfermagem em Saúde Pública na Amazônia, abrangendo o desenvolvimento de estudos relacionados às práticas de Enfermagem e saúde no processo saúde-doença-cuidado, aspectos epidemiológicos, sociais e educacionais, estratégias de promoção à saúde, prevenção e resolução de problemas prioritários de saúde pública, inovação tecnológica e o desenvolvimento de tecnologias para o cuidado individual e coletivo e no âmbito das políticas públicas e práticas de saúde, com ênfase na integralidade.

Os editais completos podem ser acessados pelos seguintes links:

• Mestrado em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (Profágua)

https://selecao2.uea.edu.br/?dest=info&selecao=4946

• Mestrado em Enfermagem em Saúde Pública (Proensp) da Semsa

https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=5102

• Mestrado em Enfermagem em Saúde Pública (Proensp) da Capes-Cofen

https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=5202

