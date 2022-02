Inscrições do SISU se encerram às 23h59 desta sexta-feira (18)

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (SISU) se encerram nesta sexta-feira (18), às 23h59. O programa do Ministério da Educação (MEC) oferece vagas e instituições públicas de ensino.

Apenas quem fez o Enem 2021 pode se inscrever. O estudante deve informar o curso, a universidade, o turno e a modalidade de concorrência desejados: ampla concorrência, cotas ou programa de políticas de ações afirmativas.

São 222 mil vagas distribuías em 6.146 mil cursos de graduação de 125 instituições públicas de ensino.

A previsão do MEC é que a lista de aprovados do SISU 2022/1 seja divulgada dia 22 de fevereiro. Os selecionados devem se matricular do dia 23 de fevereiro até 08 de março.

Lista de espera

Os estudantes que não forem selecionados na primeira chamada podem aguarar a lista de espera. O candidato deverá manifestar seu interesse por meio da plataforma do SISU na internet do dia 22 de fevereiro até até as 23h59 do dia 08 de março.

As informações são do o Portal IG.