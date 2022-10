Inscrições do Bolsa Universidade começam hoje

O Programa Bolsa Universidade (PBU) está com as inscrições abertas e oferece mais de 30 mil bolsas para 2023, a partir desta terça-feira (25), pela Prefeitura de Manaus.

O edital do processo seletivo para o PBU 2023/1, foi lançado, na última sexta-feira (21), e oferta mais de 30 mil bolsas de estudos para a população de baixa renda, entre vagas de ampla concorrência e as reservadas para pessoas com deficiência (PcD) e idosos.

A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), coordena o programa.

O programa, que conta com benefícios integrais, de 100%, e parciais, de 50% e 75%, contempla pessoas residentes em Manaus.

Para participar do Bolsa Universidade o candidato também deve possuir renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo, o equivalente a R$ 1.818 mil, entre outros critérios.

Os cursos de graduação serão para ingresso no primeiro semestre do ano de 2023.

Bolsa Universidade 2023

Para o processo seletivo 2023/1, estarão disponíveis 543 bolsas integrais; 7.888 com desconto de 75%; e 21.599 com 50% de redução no valor da mensalidade.

Do total das 30.030 bolsas, 1.501 são reservadas para Pessoas com Deficiência e 601 para idosos, a partir de 60 anos.

O edital com as condições de participação e a lista de cursos ofertados poderá ser consultado no Diário Oficial do Município, a partir deste sábado (22).

Inscrições

As inscrições começam na terça-feira (25) e seguem até o dia 4 de novembro. A inscrição será feita no site do Bolsa Universidade.

O processo seletivo será dividido em três etapas: inscrição eletrônica — na qual o candidato irá preencher questionário socioeconômico, classificação e entrega de documentos.

De acordo com a Espi, para a edição de 2023, o Bolsa Universidade terá 74 cursos, entre bacharelado, licenciatura e tecnológicos. A instituição destaca ainda que há mais oferta de cursos para as áreas da saúde e tecnologia.

“Temos muitas bolsas com 100% e 75% para os cursos de fisioterapia, odontologia, farmácia, nutrição. Muitas com essa redução em ciências da computação, engenharia da computação, análise de desenvolvimento de sistemas por se tratar de mercados que estão em expansão”, ressaltou o diretor-presidente da Espi, Júnior Nunes.

Instituições credenciadas

Segundo a Espi, 14 instituições de ensino superior estarão participando do PBU 2023: Faculdade Boas Novas; Ciesa; Esbam; Estácio do Amazonas; Faculdade Regional do Amazonas (FAM); Fametro (unidades da Chapada, Cachoeirinha e zona Leste); Fucapi; Instituto Amazônia de Ensino Superior (IAES); Instituto Amazônico de Ensino Superior (IAMES); Idaam; Nilton Lins (Parque das Laranjeiras, Japiim e zona Leste); Faculdade Santa Tereza (Vieiralves e zona Norte); Ulbra; e Uninorte.