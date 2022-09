Iniciada recuperação de trecho interditado na avenida 7 de Setembro

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou os trabalhos de recuperação do trecho interditado na avenida 7 de Setembro, no Centro, área onde passa uma galeria construída no século XIX, que cedeu no mês de abril. O trabalho se concentra nesta segunda-feira, 26/9, na retirada do lixo doméstico, e de dezenas de ligações clandestinas de abastecimento de águas, na rede da prefeitura, além da identificação da área com vazamento.

Na primeira fase das obras, as equipes trabalham com o isolamento do local e na identificação do fundo da galeria onde está havendo a obstrução que causou o afundamento do trecho. Cerca de 15 trabalhadores estão envolvidos na ação.

Logo após a identificação do vazamento, as equipes irão implantar as novas aduelas em concreto armado substituindo a rede antiga, que será capaz de operar com qualidade a vazão correta das águas por um longo período de tempo, assegurando longevidade ao serviço.

De acordo com o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Efrain Aragão, a vazante do rio Negro não cessaram 100% as águas dentro da galeria e, durante o trabalho iniciado na segunda-feira passada, foi detectado muito lixo doméstico e centenas de ligações irregulares na drenagem da prefeitura, dificultado bastante o trabalho da equipe.

“Estamos trabalhando com muita cautela. A primeira fase será detectar o vazamento, o local exato do problema, para poder iniciar de fato os reparos e substituir a rede antiga, mas devido às muitas ligações clandestinas e muito lixo doméstico, além da pouca visibilidade, o trabalho está sendo minucioso, pois precisamos ter segurança tanto na área como com os servidores que entram nas galerias subterrâneas”, explicou Aragão.

A Seminf reconhece o transtorno, mas, desde o início do mês de abril passado, vem buscando formas e sistemas para realizar as obras. A princípio, com a cheia dos rios, os trabalhos foram impossibilitados, pois o local estava completamente inundado.

