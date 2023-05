Influenciadora fitness morre durante tentativa de assalto no Rio

Neste domingo (21/5), a influenciadora Luanne Murta Jardim Martins, 30, morreu durante uma tentativa de assalto no bairro Engenho de Dentro, zona norte do Rio de Janeiro, quando estava no carro com o namorado, João Farche, sendo baleada no ombro e o tiro se alojado no coração.

Conhecida nas redes sociais como Luanne Jardim, a influenciadora fitness residia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste carioca. Ela compartilhava conteúdos sobre emagrecimento baseados em sua experiência pessoal. Luanne, que havia perdido 50 quilos em apenas seis meses, motivava outras mulheres a buscar uma perda de peso saudável. Além disso, ela se considerava empreendedora e vendia suplementos alimentares que auxiliam no emagrecimento.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para investigar o caso e esclarecer os motivos e a autoria do crime.