Influenciadora fica com preenchimento labial pela metade após ter conta bloqueada

Uma influenciadora paquistanesa viveu episódio inusitado enquanto fazia um procedimento estético no Reino Unido. Ela teve um preenchimento labial feito pela metade, após suas contas serem bloqueadas.

A protagonista da história foi Hareem Shah, influenciadora que conta com 6,5 milhões de seguidores no TikTok. E foi por meio da plataforma que ela relatou o ocorrido no início da semana.

Shah fazia o procedimento em uma clínica britânica quando recebeu uma ligação alertando-a de que suas contas haviam sido congeladas pela Justiça paquistanesa.

A explicação para o bloqueio do dinheiro foi uma ação da Agência Federal de Investigação do país, que colocou a influenciadora no radar após um vídeo postado por ela no qual aparecia com pilhas gigantes de notas.

Sem a certeza de que poderia arcar com os custos do procedimento estético, Shah alertou a clínica e precisou deixar o local apenas com uma parte do lábio feita.

Suspeita de lavagem

A paquistanesa é alvo de uma investigação iniciada no último dia 12. A Justiça paquistanesa suspeita que ela esteja envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro.

Sobre a grande quantia retirada de sua conta para a viagem ao Reino Unido, ela explicou que preferiu usar dinheiro vivo pois “o governo (paquistanês) não aumentou o valor da moeda conforme havia prometido”.