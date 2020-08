Influenciadora é condenada a dar iPhone para fã que foi enganada por anúncio

A influenciadora digital Virginia Fonseca, namorada do cantor sertanejo Zé Felipe, foi condenada pela Justiça a dar um iPhone8 Plus para Carina Calvano Cirino, que era sua seguidora. Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, tudo começou em agosto do ano passado, quando a influenciadora fez publicidade de uma determinada empresa que vende celulares.

Carina comprou o aparelho, mas nunca recebeu o aparelho. Por isso, a ex-seguidora moveu ação contra Virgínia, que foi quem indicou a marca. Ela queria também a indenização por danos morais, mas o juiz manteve apenas a entrega de um aparelho novo, como foi combinado entre Carina e o anunciante que teve aval da influencer. Pelo que tudo indica, o anunciante praticou um golpe e desapareceu.

Vale lembrar que um iPhone 8 Plus custa por volta de R$ 3.400. Apesar de ter sido intimada, Virgínia não compareceu à Justiça. A influenciadora também não pagou as taxas caso quisesse entrar com recurso. O processo exigia indenização também do Facebook, mas o juiz inocentou a empresa.

FONTE: O Dia

