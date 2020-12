Influenciadora digital mata e arranca os órgãos da mãe ainda viva

Uma influenciadora digital da Moldávia foi responsável por um crime bárbaro que chocou a pequena cidade de Comrat, onde vivia. Anna Leikovic arrancou os órgãos da própria mãe ainda viva. Praskovya Lekovic não resistiu ao ataque brutal e morreu pouco depois.

Anna tinha mais de 10 mil seguidores no Instagram, marca considerável para um país de pouco mais de 3,5 milhões de habitantes. Além de influenciadora, era modelo, estudante de medicina e nunca escondeu o desejo de ficar famosa.

Nos últimos dias, viu seu nome ser destaque em veículos de imprensa de todo o mundo, mas pelo motivo cruel. De acordo com informação do jornal local Komsomolskaya Pravda, ela apunhalou a mãe com uma faca de cozinha antes de arrancar-lhe o coração, os pulmões e o intestino.

A polícia investiga os motivos do crime. Uma hipótese é de que mãe e filha protagonizaram uma ríspida discussão sobre o consumo de drogas de Anna momentos antes do assassinato.

O certo é que o comportamento da influenciadora surpreendeu pela frieza. Afinal, após o crime, ela banhou-se e saiu para um encontro com o namorado. Anna foi detida três dias após o assassinato, na casa de uma amiga.

