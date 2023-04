Influenciador e capivara Filó continuarão juntos em Autazes após comprovação de cuidados

O influenciador digital Agenor Tupinambá, 24, conquistou a fama nas redes sociais por mostrar sua rotina ao lado da capivara Filó, que nasceu quando indígenas da região caçaram uma capivara sem saber que ela estava grávida. Desde então, Agenor cuida do animal, que vive livre em sua fazenda em Autazes, no interior do Amazonas.

Em meio à repercussão do caso, Agenor usou suas redes sociais para se defender das acusações e ganhou apoio de famosos. Ele mora numa fazenda em Autazes, no interior do Amazonas, e mostra sua rotina com vários animais, inclusive a Filó, que nasceu quando indígenas da região caçaram uma capivara sem saber que ela estava grávida.

Ele acaba de anunciar em suas redes sociais que conseguiu manter a capivara em seu habitat natural e não precisará mais entregá-la às autoridades. Em um post colaborativo com o deputado Felipe Becari, Agenor relatou a vitória da razoabilidade e da coerência, e alertou para a importância de campanhas educativas sobre tráfico de animais silvestres.

Embora algumas condutas devam ser ajustadas, Agenor afirmou que a Filó vive livre em sua fazenda e está adaptada ao ambiente. Ele comemorou a decisão de mantê-la em liberdade e agradeceu o apoio de seus seguidores e do deputado Becari, que deixou uma mensagem de tranquilidade ao criador de conteúdo.

Após muita polêmica, Agenor conseguiu manter a capivara em seu habitat natural e celebrou a vitória da razoabilidade. Ele também alertou para a importância de campanhas educativas sobre tráfico de animais silvestres, destacando que, em seu caso, a capivara vive livre em seu ambiente natural e não foi tirada ou encarcerada.