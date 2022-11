Infecções bacterianas são a segunda principal causa de mortes no mundo

As infecções bacterianas são a segunda causa de mortes no mundo depois dos problemas cardiovasculares, segundo um estudo publicado na revista científica The Lancet. As infecções bacterianas foram associadas a 7,7 milhões de mortes, o que significa que um em cada oito óbitos pode estar ligado a elas.

Os responsáveis pelo estudo enfatizam que as infecções bacterianas são uma “prioridade urgente” na saúde pública, e pedem esforços na prevenção de contaminações, no melhor uso de antibióticos para evitar e em estratégias mais eficazes de vacinação.

Das 30 bactérias estudadas, cinco concentram mais da metade dos casos: staphylococcus aureus, E. coli, pneumococo, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa.

Por IG