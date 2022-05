Inep divulga nota de corte para 2ª etapa do Revalida

Os participantes que farão a 2ª etapa do Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, precisam garantir pontuação mínima de 64 pontos de um total de 100, na prova de habilidades clínicas, para aprovação.

A pontuação mínima caiu 2,9 pontos, comparada com a nota de corte da edição de 2021 da etapa, que foi de 66,9 pontos.

O Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, antecipou a divulgação da nota de corte para esta terça-feira (24).

A aplicação da segunda etapa do exame 2022/1 será nos dias 25 e 26 de junho, em 17 cidades, que cobrem todas as regiões brasileiras.

Aplicado pelo Inep desde 2011, o Revalida busca subsidiar a revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. O exame é composto por duas etapas (teórica e prática) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade (saúde coletiva).