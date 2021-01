INEP altera número de participantes do Enem e alguns ficam sem provas

Candidatos que iriam prestar o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que acontece neste domingo (17), relataram que não puderam entrar em suas salas, por conta de uma determinação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), que resolveu reduzir o total de participantes, para 50% da capacidade por sala.

Participantes que fariam a prova na Universidade Unopar, de Londrina, no estado do Paraná, filmaram o ocorrido e a conversa com os fiscais de prova.

Ao chegarem nos locais de prova, os fiscais do exame informaram que os estudantes não poderiam entrar para realizar o Enem, já que as salas estariam com sua capacidade máxima reduzida.

Os participantes afirmam que não foram informados com antecedência e que a determinação saiu às 23h do sábado (16), prejudicando todo o planejamento feito durante o ano.

