Indígenas liberam trecho interditado da BR-317 que liga AM ao AC

Após intensas negociações e uma reunião envolvendo representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), indígenas do etnia Aripuanã decidiram liberar o trecho do km 45 da BR-317, que conecta o município de Boca do Acre (AM) a Rio Branco (AC).

Durante o encontro, que ocorreu nesta semana, o superintendente do Dnit se comprometeu a atender uma das principais reivindicações dos moradores e indígenas locais: o asfaltamento do trecho km 45 da rodovia. Essa via desempenha um papel crucial na região, sendo o principal acesso para o fornecimento de alimentos, combustíveis e serviços médicos de alta complexidade à comunidade indígena Aripuanã.

A decisão do juiz Otávio Augusto Ferraro, da Comarca de Boca do Acre (AM), de liberar o km 45 da BR-317 em horários determinados, sem prazo estabelecido, trouxe alívio para a população. Com essa medida, o fluxo de veículos voltou a se normalizar, mitigando a crise de abastecimento de alimentos e combustíveis que vinha afetando Boca do Acre (AM).

A liberação do trecho representa um avanço significativo na resolução do impasse, trazendo benefícios tanto para os moradores quanto para os indígenas da região. Com o compromisso do Dnit em realizar o asfaltamento, espera-se melhorias nas condições de tráfego e acesso à área, impulsionando o desenvolvimento local e garantindo serviços essenciais à comunidade afetada pela interrupção da rodovia.