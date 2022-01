Indígena é a primeira criança vacinada contra a covid no Brasil

A primeira criança vacinada contra a covid-19 no Brasil nasceu em Mato Grosso. Davi Seremramiwe, um indígena de oito anos de idade e que pertence à etnia dos Xavantes, que vivem na região Araguaia, recebeu o imunizante, hoje, no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Davi tem deficiência motora rara e precisou se mudar para São Paulo para receber tratamento especializado. Ele tomou a primeira dose da vacina da Pfizer/BioNTech, o único imunizante aprovado até o momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicado em crianças de 5 a 11 anos. Davi foi vacinado pela enfermeira Jéssica Pires de Camargo, a mesma que aplicou o imunizante em Mônica Calazans, a primeira brasileira vacinada contra a covid-19 no país, em ato simbólico no Instituto Butantan, em São Paulo, em janeiro do ano passado.

O pai de Davi, o cacique Jurandir Seremramiwe, acompanhou a cerimônia pela internet, a partir da aldeia Xavante e agradeceu a vacinação do filho. “Agradeço muito essa compreensão, essa visibilidade, esse diálogo. Que os indígenas tomem vacina”, disse ele. “Será seguro quando as aulas voltarem”, acrescentou.

A vacina é feita especialmente para esse público: a dosagem é menor do que a que está sendo aplicada em adultos. Depois de Davi, outras crianças foram vacinadas no local, como Jean Luca, de 9 anos, que tem atrofia muscular espinhal do tipo 1, e Cauê, de 11 anos, que tem síndrome de Down.

A vacinação de Davi foi simbólica porque a aplicação de doses em crianças só será iniciada, de fato, na próxima segunda-feira (17) em São Paulo. Inicialmente serão vacinadas crianças com comorbidades, indígenas e quilombolas. Depois a vacinação deve seguir por ordem decrescente, iniciando pelas crianças de 11 anos.

O primeiro lote da vacina pediátrica da Pfizer chegou ontem ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), contendo 1,2 milhão de doses. Esse lote está sendo distribuído para todo o país e Mato Grosso ficou com 23 mil doses. Até o final deste mês, o Brasil deve receber um total de 4,3 milhões de doses desse imunizante.

A população brasileira estimada nessa faixa etária é de cerca de 20,4 milhões, sendo 4,3 milhões de crianças no estado de São Paulo.

FONTE: Agência Brasil