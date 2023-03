Indiciado torcedor que invadiu campo com filha por lesão corporal contra jornalista

O torcedor do Internacional que invadiu o campo do Beira-Rio com a filha de 3 anos no colo e agrediu um jogador do Caxias e um cinegrafista de uma emissora local foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de lesão corporal e invasão ao campo.

O caso aconteceu no último domingo, 26, durante uma partida entre o Internacional e o Caxias pelo Campeonato Gaúcho. A Polícia Civil concluiu o inquérito e remeteu ao Poder Judiciário a investigação sobre a invasão ao campo e a agressão.

O indivíduo foi identificado e interrogado na segunda-feira, 27, e confessou a agressão. Ele alegou que estava se defendendo e que o portão de acesso ao gramado foi aberto por funcionários do Internacional para ficar em segurança com a filha fora das arquibancadas, onde haveria tumulto.

Após ouvir duas testemunhas que trabalharam no jogo e analisar as imagens enviadas pelo clube e por emissora de TV, o relatório final do inquérito afirma que, embora o portão tenha sido aberto por funcionários do Internacional, o indiciado partiu em direção ao tumulto acessando partes do gramado sem autorização.

Segundo a polícia, a atitude não condiz com alguém que busca resguardar a segurança de sua filha. Além disso, a agressão ao jornalista, ao contrário da versão do suspeito, foi gratuita e não foi praticada em situação de defesa.

A lesão corporal sofrida pelo jornalista foi confirmada em laudo pericial, que mostrou que houve um machucado “na perna esquerda em região proximal ântero-lateral há escoriação, medindo dois centímetros por um centímetro e meio”.

O inquérito policial foi remetido ao Juizado do Torcedor e Grandes Eventos da Comarca de Porto Alegre.

O torcedor foi excluído do quadro social do Inter e também foi proibido de frequentar o estádio.