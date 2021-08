Incêndio destrói 9 casas na Zona Sul de Manaus; assista ao vídeo

Durante a madrugada desta segunda-feira (9), um incêndio destruiu 9 casas na Rua São Geraldo, bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas no local, mas o cachorro de uma das famílias que perdeu a casa foi encontrado carbonizado.

As chamas tomaram conta do local com rapidez devido as casas serem de madeira. Foram utilizados 74 mil litros de água no combate às chamas. 10 viaturas foram empregadas.

As causas do incêndio ainda estão em investigação.

Assista ao vídeo:

FONTE: PORTAL MANAUS ALERTA

Comentarios