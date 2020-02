Incêndio atinge várias casas de madeira no São Lázaro

No início da tarde deste domingo (23), por volta de 12h47, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em residência de madeira no beco Magalhães Barata, bairro bairro São Lázaro, zona sul da cidade. Quando a equipe chegou ao local as chamas já haviam se espalhado e atingido um total dez casas, aproximadamente.

Segundo moradores, tudo aconteceu quando um homem de apelido “Picasso” descobriu uma suposta traição tocando fogo no colchão e as chamas se espalharam para outras casas. O autor ainda não foi localizado.

Os Bombeiros informaram que só houve danos materiais, sem registro de vítimas.

