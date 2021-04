Incêndio atinge depósito de medicamentos do Hospital Getúlio Vargas

Um incêndio atingiu na tarde desta quinta-feira (29) um depósito de medicamentos na rua Belo Horizonte, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus. No local funciona o almoxarifado do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV).

Um curto-circuito pode ter sido a causa das chamas. Conforme a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o acionamento ocorreu por volta das 16h10 e quatro viaturas, sendo duas auto bombas tanque, uma auto tanque apoio e uma auto rápido foram deslocadas para ocorrência.

As chamas já foram controladas e os bombeiros estão trabalhando nos procedimentos de rescaldo.

A causa do incêndio deve ser apontada após perícia. Mais detalhes sobre o incêndio ainda serão repassados pela equipe que atua na ocorrência.

Em nota, o HUGV informou que “uma equipe do hospital está acompanhando as atividades de fora do local, já que os bombeiros não permitem a entrada de ninguém até finalizarem seus trabalhos. Cabe explicar que o HUGV está, neste momento, realizando a mudança dos bens do hospital desse prédio para o prédio novo da unidade hospitalar”.

“A entrega das chaves ao dono está prevista para amanhã (30). Por conta disso, apenas alguns documentos mais antigos estavam no local”.

FONTE: EM TEMPO

