Incêndio atinge casa com duas crianças dentro, no Lírio do Vale

Um curto-circuito ocasionou um incêndio neste domingo (5), em uma casa localizada na Rua dos Bandeirantes, bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. Duas crianças estavam dentro da casa quando o local começou a pegar fogo.

A proprietária da vila onde fica a casa atingida pelo fogo, Lídia Souza Siqueira, disse que o incêndio foi visto pelo próprio filho e moradores do local. “O marido de uma das moradoras, ao avistar a fumaça que saía de dentro da casa, ouviu o grito das crianças e correu para arrombar a porta de entrada. Ele conseguiu retirar as meninas com vida”, disse a proprietária.

Ainda de acordo com Lídia, a mãe das crianças saiu no início da manhã para ir a uma panificadora, mas no meio do caminho parou para conversar com os vizinhos.

Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas chegou no local, o fogo já tinha sido controlado pelos moradores. A corporação confirmou a versão da proprietária e informou que as crianças foram salvas por um vizinho que arrombou o imóvel para retirá-las a tempo.

O tenente Daniel, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que a mãe deixou as duas crianças trancadas. “Moradores acionaram a guarnição juntamente com o Corpo de Bombeiros e o Samu. A equipe saiu em busca da mãe das crianças e, ao encontrá-la, encaminhamos a mesma para prestar esclarecimentos no 19º Dip”, disse o tenente.

O caso ficará a cargo do delegado Guilherme Torres, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia.

