Inaugurada maior ponte suspensa para pedestres do mundo

RÉPUBLICA TCHECA — Uma ponte suspensa para pedestres com 721 metros de comprimento foi inaugurada em um resort de montanha na República Tcheca, na sexta-feira (13), e se tornou a mais longa do mundo. Até então, a maior era a de Arouca, Portugal, com 516 metros de comprimento.

A Sky Bridge 721, como é conhecida, está localizada na parte nordeste do país, na cordilheira de Kralicky Sneznik, perto da fronteira com a Polônia e a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga.

Ela foi construída a uma altitude de mais de 1.100 metros acima do nível do mar. Ele conecta dois cumes das montanhas e fica até 95 metros acima do vale abaixo.

Oferecendo vistas incomuns para os visitantes que gostam de altura, até 500 pessoas poderão estar na ponte a qualquer momento. Porém, nas primeiras duas semanas após a abertura o número está sendo reduzido pela metade.

Construção

A construção levou dois anos e custou cerca de 200 milhões de coroas tchecas (cerca de R$ 40 milhões). A ponte será fechada por razões de segurança se os ventos atingirem 135 km/h (84 mph).

Os críticos dizem que o local é grande demais para o ambiente ao redor, enquanto outros argumentam que atrairá muitos turistas para a cidade, que tem uma população de menos de 500 habitantes.

Já a CzechTourism acredita que a ponte pode atrair turistas de todo o mundo.

Theo Scheepens, de 59 anos, é da Holanda e foi um dos primeiros a andar na ponte. “Maravilhoso, impressionante, a ponte se move, então você acha que algo vai acontecer”, disse ele.

“Eu me pergunto o que vai acontecer quando estiver ventando. O clima está ótimo, somos muito abençoados.”