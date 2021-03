“Imuniza Manaus” abre hoje nova etapa de vacinação de idosos

As pessoas idosas de 69 anos, grupo que abre o cronograma da nova etapa da campanha municipal de imunização contra a Covid-19, nesta segunda-feira, 1º/3, devem verificar no sistema Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br), na opção ‘Consultar 1a Dose’, a hora e o local do seu atendimento. A orientação é da Prefeitura de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e vale para os 6.695 usuários que já fizeram o cadastro no sistema.

Para quem ainda não fez o cadastro, a recomendação é de que realize o registro no Imuniza e, no próximo dia 1°, se dirija ao ponto de vacinação mais próximo do seu local de moradia.

A secretária municipal de Saúde interina, Aline Rosa Martins, afirma que os 9,5 mil idosos que representam a população de pessoas de 69 anos vivendo em Manaus serão vacinados, ainda que, por algum motivo, não tenham conseguido realizar o cadastro.

“No entanto, reforçamos que, aqueles que puderem, acessem o sistema e informem os dados solicitados, porque o cadastro é uma ferramenta de facilitação do atendimento nos postos de vacinação”.

Aline explica que, ao receber quem já foi cadastrado, a equipe de vacinadores apenas compara os dados registrados no sistema com os documentos do usuário e confirma a aplicação da dose.

“Com isso, evita-se falhas de registro e se reduz o tempo de espera, garantindo mais comodidade aos que buscam os postos, além de mais segurança na imunização”, enfatizou.

A secretária destaca que o cadastramento é uma das medidas adotadas pela Semsa para aprimorar os processos relativos à vacinação contra a Covid-19 e que está alinhada à orientação do prefeito David Almeida de assegurar celeridade, transparência e eficiência em todas as etapas da campanha.

Além daqueles com 69 anos, devem fazer o cadastro no Imuniza Manaus todos de idade inferior, de forma decrescente, até os 60 anos. Para isso, devem escolher o item ‘Cadastro de Idosos’ e informar dados pessoais de identificação, telefone, endereço, e-mail e indicar se são portadores de comorbidades, escolhendo entre as opções apresentadas.

Prioritários

A vacinação dos idosos de 65 a 69 anos vai ocorrer de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com o atendimento de uma idade por dia, de forma decrescente, ficando o sábado reservado para os que não puderam comparecer durante a semana a um dos seis pontos de vacinação montados nas quatro zonas geográficas da cidade.

O planejamento da Semsa é vacinar essa faixa etária em uma semana e, na semana seguinte, dar início à vacinação dos que têm entre 60 e 64 anos. Os dois grupos fazem parte das populações prioritárias do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

Para as duas faixas de idade, Manaus recebeu do Ministério da Saúde, na última sexta-feira, 26/2, o total de 64.440 doses de vacinas Astrazenca/Oxford e CoronaVac/Sinovac. O quantitativo, que inclui 5% de reserva técnica, é suficiente para vacinar 100% da população de 65 a 69 anos, o que representa 47.564 pessoas, e 10,2% dos que têm de 60 a 64 anos, o que corresponde a 6.905 pessoas.

Em razão do número reduzido de doses, serão definidos critérios para o atendimento do segundo grupo (60 a 64 anos). De acordo com Aline Martins, a ordem de prioridade e o cronograma a ser adotado serão pactuados na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e, logo a seguir, divulgados.

“Vamos atender inicialmente esses 10%, considerando as prioridades, e os demais serão contemplados de acordo com o envio de novas remessas de vacina”.

Recomendações

Mesmo que esteja cadastrado no sistema Imuniza, o idoso deve apresentar no posto de vacinação, obrigatoriamente, documento de identidade original com foto e CPF. Aqueles que estiverem com sintomas gripais ou qualquer outro processo de adoecimento precisam aguardar e só devem receber a vacina quando estiverem plenamente recuperados.

Os que tiveram suspeita ou confirmação de Covid-19 devem ser vacinados apenas 30 dias após o início dos sintomas.

Além dos novos grupos, continuam a ser vacinados os idosos de 70 anos e mais, além dos trabalhadores da saúde pertencentes aos grupos anteriores e que ainda não receberam a primeira dose de vacina. Também estão sendo vacinados os trabalhadores da saúde que já estão no prazo de receber a segunda dose.

Cronograma de Vacinação – 65 a 69 anos

Segunda, 1º/3 – Pessoas com 69 anos

Terça, 2/3 – Pessoas com 68 anos

Quarta, 3/3 – Pessoas com 67 anos

Quinta, 4/3 – Pessoas com 66 anos

Sexta, 5/3 – Pessoas com 65 anos

Sábado, 6/3 – Pessoas de 65 a 69 que não puderam se vacinar durante a semana

Postos de Vacinação

Zona Norte

Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM

Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 962 – Colônia Terra Nova

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandú, 119 – Cidade Nova

Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222- Crespo

Estacionamento da Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga, 3.490 – Parque Dez de Novembro

Zona Leste

Clube do Trabalhador do SESI

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Zona Oeste

Balneário do Sesc

Avenida Constantinopla, 288 – Alvorada

