Implante coclear pioneiro na saúde pública do Amazonas é ativado

O Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), realizou na quarta-feira (12) a ativação do primeiro implante coclear no estado, oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O paciente, um menino de quatro anos, recebeu os implantes nos dois ouvidos no início de março e aguardou em casa a cicatrização.

A unidade é a primeira da rede pública de saúde do Amazonas a ser capacitada para a realização deste tipo de procedimento. O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, acompanhou a ativação do aparelho e comemorou o sucesso do implante.

“É uma emoção muito grande, um momento histórico. O implante desse aparelho na criança, que agora vai começar a ouvir, causa uma emoção e nos faz ter mais responsabilidade, mais dedicação. Esse é o nosso objetivo, a gente trabalha para isso”, disse o secretário de Saúde.

Bastante emocionada, a mãe da criança, Roberta Oliveira, falou sobre o momento especial da ativação e o que planeja daqui para frente. “Eu achava que a reação dele ia ser outra, que ele ia chorar. Estou muito feliz, daqui para frente é fazer as terapias. Meu sonho é ouvir ele me chamar de mãe, porque eu já não acreditava mais. Vai ser minha alegria ouvir meu filho falar”, disse.

Histórico

No início de março, o governador Wilson Lima anunciou a realização do procedimento cirúrgico pelo Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz. Na ocasião, lembrou que quando assumiu o governo, em 2019, a unidade funcionava com apenas 30% da sua capacidade e que, atualmente, após uma série de investimentos, conta com 100% de sua estrutura apta em funcionamento.

A cirurgia é considerada de alta complexidade por necessitar de uma rede de diagnósticos e um hospital capacitado com equipamentos especializados na área, e uma equipe grande de acompanhamento para que o paciente receba apoio para o resto da vida, seja para manutenção do aparelho ou para ajustes de reabilitação auditiva e oral.

Procedimento cirúrgico

Os implantes cocleares são indicados para pessoas com perda auditiva neurossensorial severa à profunda. A prioridade para a realização de um implante coclear é para pacientes que nascem com perda total de audição, e que tenham até quatro anos de idade para que seja aproveitada a janela de aquisição de linguagem oral que é desenvolvida neste período da vida.

Nos casos de pacientes com idade adulta, que perderam a audição gradativamente e que já utilizam o método comum, com uso do Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), não há uma idade limite para a recomendação do procedimento, desde que sejam avaliados e se encaixem nos padrões previamente analisados por médicos especialistas, e seja identificado que o aparelho tradicional não oferece mais ganho de audição para a pessoa que a utiliza

A cirurgia consiste em uma incisão atrás da orelha para acessar a cóclea, porção da orelha interna responsável pela audição. Por uma pequena abertura, é implantado um feixe de eletrodos junto ao nervo auditivo e fixado um receptor (antena) no crânio do paciente. Como a cóclea não varia de tamanho ao longo da vida, não será preciso trocar a unidade interna. Com isso, o procedimento é realizado uma única vez, sem a necessidade de ser refeito ao longo da vida.

O paciente recebe alta médica no mesmo dia e precisa retornar para retirada dos pontos e avaliação clínica após sete dias. No primeiro mês, o paciente será acompanhado de maneira mais próxima para garantir que a recuperação e cicatrização tenha sucesso.