IMMU realiza vistoria em área onde será construído novo terminal de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio de Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou visita técnica na manhã desta segunda-feira, 11 de abril, na área destinada à construção do Terminal 7 (T7), na avenida Torquato Tapajós, esquina com a avenida do Turismo, no bairro Santa Etelvina, próximo ao complexo viário Lydia da Eira Corrêa.

Atendendo demanda da população, um novo terminal será construído em Manaus para ligar os moradores dos bairros da zona Norte e Oeste diretamente às estações de transbordo do corredor viário da Torquato Tapajós e Constantino Nery. Para verificação da área onde será executada as obras do T7, o IMMU fez uma visita técnica na manhã desta segunda-feira.

Segundo o diretor do IMMU, o processo para a construção do novo espaço já está em andamento, e ainda este ano haverá a assinatura do convênio e licitação, para posteriormente ser determinada a ordem de serviço para o início das obras.

O novo terminal terá em torno de 4 mil metros quadrados de área construída, com estimativa para atender cerca de 27 mil passageiros por dia. O projeto arquitetônico prevê o uso sustentável do espaço, com geração de energia solar e aproveitamento de água. O novo espaço também contará com áreas exclusivas para os ônibus alimentadores, troncais, bicicletário, estacionamento e ampla área para os usuários.

FONTE: Semcom