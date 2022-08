IMMU realiza Operação Calçada Livre nas zonas Sul e Centro-Sul de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou nesta sexta-feira, 12/8, a Operação Calçada Livre nas zonas Sul e Centro-Sul da cidade, em áreas destinadas ao pedestre. A operação de fiscalização faz parte das ações em alusão ao Dia Mundial do Pedestre, comemorado ao longo desta semana.

O diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, explicou que a ação tem o objetivo de desobstruir o passeio público, preservando o espaço destinado ao transeunte.

“É uma determinação do prefeito David Almeida que as fiscalizações sobre estacionamentos irregulares sejam constantes para garantir a ordem nas vias. Temos intensificado esta ação em todas as zonas da cidade, com o intuito de disciplinar os condutores que ainda insistem em estacionar na calçada, obstruindo a passagem do pedestre”, enfatizou.

O universitário Henrique Loureiro Belota Neto, 21, acompanhou de perto a operação na avenida Tefé, no bairro Japiim, zona Sul, enquanto aguardava o transporte coletivo. “Há motoristas que não respeitam o espaço dos pedestres e estacionam em qualquer lugar, obrigando as pessoas a andarem pela rua, entre os carros e passando por risco de acidentes. Por isso, acho importante essas operações”, comentou.

Integrada

A operação “Calçada Livre” é uma ação integrada e contou com o apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), Guarda Municipal e Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), de forma a garantir o êxito em todos os eixos envolvidos.

A equipe de fiscalização promoveu uma ação de conscientização dos condutores, destacando a importância de respeitar o passeio público, espaço destinado exclusivamente ao pedestre. No total, cinco veículos estacionados em locais proibidos foram removidos ao parqueamento da Prefeitura de Manaus e os demais foram autuados no local.

Infração

Estacionar em local proibido é infração grave, cujo valor é R$ 195,23, mais 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, como medida administrativa, o veículo é removido ao parqueamento.

Outras informações e denúncias podem ser obtidas e registradas no Disque Trânsito do IMMU, no 0800 092 1188.