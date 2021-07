Imagens no WhatsApp poderão ser enviadas com alta qualidade

O WhatsApp vai permitir que os usuários escolham a qualidade das fotos que são enviadas pela plataforma. A equipe do mensageiro está trabalhando em uma configuração para selecionar o nível de compressão das imagens submetidas em conversas do aplicativo de mensagens. As opções, no entanto, ainda não estão disponíveis aos usuários do app.

Os rastros do recurso apareceram na versão 2.21.14.16 do WhatsApp Beta para Android. O seletor se encontra nas configurações de armazenamento e dados do mensageiro. A opção é conhecida como “Photo upload quality” (“Qualidade de upload de fotos”, em tradução livre) e fica acima das definições de qualidade para vídeos.

Ao todo, há três opções disponíveis: automático, melhor qualidade e economia de dados. Na prática, isto significa que será possível poderá escolher o nível de compressão das imagens que são enviadas no serviço. Mas o WhatsApp adverte que “as fotos de melhor qualidade são maiores e podem demorar mais para serem enviadas”.

Não há previsão de lançamento do recurso no WhatsApp para Android e iPhone (iOS).

WhatsApp prepara envio de vídeos com mais qualidade

O seletor não ficará restrito somente às imagens. O WhatsApp também está preparando uma opção para escolher a qualidade de vídeos repassados em conversas do mensageiro. Os detalhes foram revelados pelo mesmo site no último dia 1º.

O funcionamento do recurso é similar às opções destinadas ao nível de compressão de fotos e imagens. A configuração também apresenta três opções, todas com o mesmo nome. Além disso, o mensageiro ainda alerta que vídeos com a melhor qualidade “são maiores e podem demorar mais para enviar”.

As opções de qualidade para envio de vídeos ainda não estão disponíveis aos usuários tanto do WhatsApp Beta quanto da versão estável do aplicativo de mensagens.

FONTE: WABETAINFO & TECNOBLOG

