Imagem forte: foto de Sikêra Jr. debilitado cai na rede

Uma foto de Sikêra Jr., apresentador do ‘Alerta Nacional’, da RedeTV!, tem circulado em grupos de WhatsApp. Na imagem, ele aparece deitado em uma cama e com máscara de oxigênio. A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa da emissora, que diz que a foto é realmente de Sikêra, mas foi tirada pouco depois que o apresentador foi diagnosticado com Covid-19.

Por enquanto, não há previsão para Sikêra retornar ao programa. Na semana que vem ele será reavaliado pelos médicos e talvez haja uma data de retorno.

