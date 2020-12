Iluminação e projeto ambiental são referências em requerimentos de Joelson Silva

A poucos dias do encerramento de mais um ano legislativo, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva (Patriota), começa a contabilizar os números e prestar contas das demandas chegadas até ele, em 2020, oriundas de comunidades espalhadas pelos quatro cantos da cidade. Ao todo, o parlamentar produziu quase 300 requerimentos, até o momento.

Destaque para a iluminação pública, que representa a maior fatia de pedidos, e para o projeto de educação ambiental da comunidade Jacarezinho, por sugerir aos moradores, um trabalho de reciclagem para enfrentamento ao desgaste provocado pela lixeira viciada instalada no conjunto Novo Horizonte, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul.

Os números da iluminação pública se sobressaíram, principalmente nos meses de julho e setembro, com 28 e 42 solicitações, respectivamente. Ao todo, foram quase 100 demandas, a maioria advinda da troca de luminárias.

Em seguida, estão os pedidos de tapa-buracos, cujos dados chegaram a 42 registros, somente em julho.

“Tivemos um ano atípico, por conta da pandemia do novo coronavírus, mesmo assim, procuramos atender a todos, com trabalho e responsabilidade. E agradeço o empenho das pessoas que colaboraram de forma direta ou indiretamente para que tais reivindicações fossem executadas a contento. E aqui eu incluo a prefeitura e as próprias comunidades envolvidas”, destacou Joelson Silva.

Outros serviços – Entre os outros serviços apresentados por Joelson Silva para providência junto ao Executivo Municipal estão os trabalhos de asfaltamento e recapeamento asfáltico; reforma de sarjetas, meio fio e pontes; limpeza pública e de bueiro, entre outros.

Infraestrutura – No fim do primeiro semestre, logo após o pico da pandemia, os números já estavam em 93 requerimentos, quase todos direcionados à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), para serviços em locais como travessas e ruas da capital amazonense.

“Encerramos o ano com a sensação de querer ter podido fazer mais, em relação às demandas atendidas por meio dos requerimentos, por conta do problema de saúde pública provocado pela Covid-19. Mas, com a chegada da vacina, acredito que teremos um novo cenário, a partir de 2021, se Deus quiser”, disse Joelson Silva.

Comentarios