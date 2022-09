Iluminação de LED chega a Boca do Acre

O município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus) começou, nesta segunda-feira (05/09), a receber a implantação dos 2,2 mil pontos de iluminação pública de LED que irão transformar o visual da cidade, localizada na calha do Rio Purus. Esse é o 14º município do interior do Amazonas a ser beneficiado com o programa de modernização da iluminação pública, executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), do Governo do Amazonas.

De acordo com a Avanço Construções, empresa que realiza o serviço, dos mais de dois mil pontos identificados durante a vistoria técnica no município, 24% (531 pontos) estão em locais onde ainda não há qualquer tipo de iluminação nas ruas, como Walterlândia, Platô do Piquiá, Praia do Gado, Ramal do AABB, Macaxeiral, Centro, Desvio e Maria Leopoldina.

O prefeito de Boca do Acre, José Maria Silva da Cruz, conhecido como Zeca Cruz, agradeceu a chegada do programa. “Uma ação muito importante que, sem dúvida, vai melhorar a vida da população. Em nome dos moradores, agradeço ao governo do Estado do Amazonas por realizar mais esse trabalho em Boca do Acre”, disse.

Segundo o engenheiro eletricista e diretor operacional da Avanço, Anderson Bittencourt, a logística para a execução dos trabalhos em Boca do Acre foi planejada com antecedência para garantir a agilidade na implantação, que deve ser concluída ainda neste mês de setembro. Ao todo, mais de 20 toneladas de equipamentos percorreram 1,7 mil quilômetros de estrada entre Manaus a Boca do Acre. “A rota dos profissionais que atuam no município e dos equipamentos inclui passagem pelos Estados de Rondônia e Acre, via BR-230 (transamazônica), BR-319 (Rodovia Manaus-Porto Velho) e BR-364 (Rodovia Marechal Rondon)”, relata Bittencourt.

A modernização da iluminação pública do interior do Amazonas ultrapassou a marca de 50% de execução, com cerca de 31 mil pontos instalados. Até o fim de 2022 serão alcançados 27 municípios. A substituição das lâmpadas de vapor metálico, vapor de sódio e mistas por luminárias de LED garante economia aos cofres públicos dos municípios, uma vez que a nova tecnologia permite a redução no consumo de energia em até 60%.

Considerada a alternativa mais sustentável para a iluminação pública, as luminárias de LED permitem que menos dióxido de carbono (CO2) sejam emitidos na atmosfera, de acordo com a diminuição no consumo em cada município.