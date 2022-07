Ilumina Manaus: comunidade Itaporanga será a próxima receber iluminação em LED

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), anunciou a chegada de mais um projeto de iluminação pública, desta vez na comunidade Itaporanga, localizada no bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

A ação é coordenada pela concessionária ManausLuz e fiscalizada pela Unidade Gestora de Abastecimento de Energia (UGPM – Energia), vinculada à Seminf. Ao todo, 17 ruas da comunidade serão contempladas com a iluminação em LED, entre elas as ruas Pará, Amapá, Piauí, Maranhão, Alagoas, Tocantins, Amazonas, Ceará, Roraima, Rondônia e outras, que serão beneficiadas com 231 novas luminárias.

A comunidade Itaporanga existe há oito anos, e nunca teve iluminação pública. Para melhorar e facilitar a vida dos moradores, levando mais conforto e segurança, o projeto Sistema de Medição Centralizada, está sendo implantado por determinação do prefeito David Almeida.

De acordo com o diretor da Unidade Gestora de Abastecimento de Energia (UGPM – Energia) Robson Goiabeira, toda a equipe tem trabalhado com muita dedicação, para levar iluminação de qualidade à comunidade.

“A iluminação vai chegar em Itaporanga de forma inovadora, não teremos mais um refletor pequeno, e sim diversas luminárias em LED. Assim que o prefeito David Almeida tomou conhecimento de que essas pessoas nunca tiveram acesso à iluminação pública, imediatamente determinou a implantação do LED na comunidade, de forma célere. Na próxima semana, a nossa equipe vai entrar nessa comunidade com o compromisso de executar e fazer acontecer esse projeto de verdade. A gestão do prefeito David tem compromisso com toda a população de Manaus”, afirmou Goiabeira.

O chefe de divisão da UGPM- Energia, Albermar Fortes, afirma que além dos serviços de implantação de iluminação nos 17 bairros, outra frente de trabalho vai atuar na entrada da comunidade, que é o ramal Avenida 7 de Maio.

“Vai ser um trabalho executado com bastante cautela, vamos dar início aos serviços na comunidade, e logo em seguida nossa equipe vai prosseguir para o ramal, onde não há residências, mas ainda assim, será todo iluminado. Iremos solicitar da concessionária ManausLuz, que trabalhe somente com a iluminação pública exclusiva, que é uma determinação do prefeito David Almeida, com o objetivo de levarmos benefícios, não só para os moradores desse bairro, mas para todas as zonas da cidade de Manaus”, destacou o chefe de divisão Albermar fortes.

A secretária da Associação da Comunidade Itaporanga, Jane Veiga, falou sobre a importância da chegada da iluminação no local. “A nossa comunidade não é diferente das outras, e graças ao nosso prefeito David Almeida, depois de oito anos, nós temos direitos iguais, buscando essa urbanização, subindo de degrau em degrau. Foi apenas na gestão do prefeito David que os moradores deste lugar puderam recuperar o direito de sonhar novamente e ver sendo realizado tudo aquilo que sempre almejamos. O nosso pedido foi atendido e eu agradeço não só ao prefeito, mas também ao nosso secretário de Infraestrutura, Renato Júnior, e ao diretor da UGPM- Energia, Robson Goiabeira”.

Serviço

A população pode solicitar a manutenção da iluminação pública, por meio do número 0800 201 0001 ou pelo aplicativo Manaus+Luz, disponível para Android e IOS.