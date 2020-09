Ifam oferta 80 vagas em cursos técnicos de nível Médio no interior

O Instituto Federal do Amazonas (Ifam) publicou o Edital nº 03/2020 PROEN/2020 para ofertar 80 vagas em cursos técnicos de nível Médio, em Boca do Acre. As inscrições poderão ser realizadas de 5 a 9 de outubro.

Os cursos técnicos são nas áreas de Administração e Informática. De acordo com o Ifam, as inscrições serão feitas somente de forma presencial no endereço do Campus de Boca do Acre: rua Fontenelle de Castro, S/N, Platô do Piquiá, Boca do Acre (AM).

Mais informações podem ser obtidas com a comissão local do processo seletivo, no Campus de Boca do Acre. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h. A unidade também disponibiliza os e-mails administracao.bocadoacre@ifam.edu.br e cpsai.selecao@ifam.edu.br.

O Campus Avançado Boca do Acre foi implantado no mês de agosto de 2020. A previsão do início das aulas na unidade é novembro de 2020.

*Com informações da assessoria

Comentarios