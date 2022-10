Ifam lança edital para cursos de gradução; confira

O Instituto Federal do Amazonas (Ifam) lançou editais para cursos de graduação. As inscrições, que são gratuitas, começam na segunda-feira (31). São ofertadas 315 vagas para quem prestou o Exame Nacional do Ensino Médio em 2019, 2020 e 2021.

As inscrições deverão ser feitas pela internet, no link http://graduacao.ifam.edu.br, entre segunda-feira (31) e o dia 30 de novembro.

Vagas

São ofertadas 315 vagas distribuídas entre as unidades do Ifam em Parintins, Presidente Figueiredo, Manaus Centro, Manaus Zona Leste e Manaus Distrito Industrial.

A previsão é que as aulas comecem em março de 2023, conforme calendário de cada campus.

Na seleção, o Ifam analisará as notas obtidas pelos candidatos no Enem em 2019, 2020 e 2021.

Entre os pré-requisitos estão:

ter Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente ou ser candidato cursando

o terceiro ano do ensino médio com previsão de conclusão até dezembro de 2022; e

ter realizado o Enem em uma das edições aceitas no processo seletivo.

Cursos oferecidos

O edital oferece cursos de graduação na modalidade presencial:

Tecnologia

São cursos de nível superior com formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, tendo a duração média de dois a três anos. Embora possuam uma duração menor que os outros graus, os egressos possuem capacidade para utilizar, desenvolver ou adaptar tecnologias com a compreensão crítica das implicações daí decorrentes e das suas relações com o processo produtivo, o ser humano, o ambiente e a sociedade, posto que os cursos têm como foco a prática profissional.

Cursos desta modalidade – Alimentos, Processos Químicos, Produção Publicitária, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Eletrônica Industrial, Mecatrônica Industrial, Logística, Sistemas de Telecomunicações e Gestão Comercial.

Licenciatura

São cursos de nível superior com duração média de quatro anos, formam essencialmente educadores. Ou seja, este grau é focado na formação de profissionais que pretendem atuar como professores, podendo ministrar aulas na educação básica (ensino fundamental e médio). Nesta área há grandes oportunidades de formação continuada, seja em cursos Lato Sensu ou Stricto Sensu.

Curso desta modalidade: Física.

Bacharelado

São cursos de nível superior com duração média de quatro a seis anos, tendo como foco a formação científica ou humanística, conferindo ao diplomado competências em determinado campo do saber para o exercício de atividade profissional, acadêmica ou cultural, com o grau de bacharel, podendo se especializar por meio dos cursos de pós-graduação.

Cursos desta modalidade: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Software, Engenharia em Aquicultura e Medicina Veterinária.

