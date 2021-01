IEL Amazonas abre 12 vagas para estágio

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) está com 12 vagas de estágio, das quais oito são para estudantes de nível superior dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Design Gráfico e Engenharia Mecânica, uma vaga para nível técnico do curso de Técnico em Segurança do Trabalho, além de três para nível médio sendo uma PCD. Todas para atuação em Manaus de forma presencial.

O valor da bolsa varia conforme o nível de escolaridade. Nível médio, de 300 a 500 reais; nível técnico, de 500 a 750 reais; e nível superior, de 750 a 1.200 reais. Os candidatos devem ter cadastro no site do IEL do Amazonas www.fieam.org.br/iel e manter todos os dados atualizados, principalmente telefone e e-mail. Mais informações pelo site e redes sociais do IEL (Facebook e Instagram) e no contato: atendimento@iel-am. org.br.

Comentarios