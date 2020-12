Idosos da Fundação Dr. Thomas são ‘adotados’ em Natal Solidário

Num ano em que perdemos a liberdade de nos tocar, aprendemos que um simples olhar de carinho, um sorriso afetuoso, são tão importantes quanto os abraços que hoje não podemos nos dar. É com esse sentimento que o Grupo Tapajós e seus colaboradores se unem para proporcionar a 127 idosos da Fundação Dr. Thomas, em Manaus, um fim de ano com mais alegria e aconchego no coração.

Na ação, intitulada Natal Solidário, a maior empresa do setor de varejo e atacado farmacêutico do Norte quer demonstrar que, com pequenos gestos, é possível fazer grande diferença na vida do próximo, ainda que à distância.

Além de produtos de higiene, limpeza e cuidados pessoais, doados pela empresa dona das marcas Santo Remédio, FarmaBem e Flexfarma, os colaboradores do Grupo Tapajós também foram convidados a se envolver pessoalmente na ação. Aliás, o nome Natal Solidário foi sugerido por eles próprios, mediante pesquisa do setor de Recursos Humanos (RH) e a escolha pelos idosos da Fundação Dr. Thomas também foi decidida por eles.

“Idosos são pessoas que requerem atenção e cuidados especiais, mas, infelizmente, nem todos recebem esse carinho de suas famílias, então aproveitamos a oportunidade para fazer algo significativo a alguns destes senhores e senhoras”, comenta a gerente de RH do Grupo Tapajós, Rosane Sousa.

Na sede da empresa, no bairro Coroado, foi montada uma árvore de Natal com bolas contendo os nomes e pedidos dos idosos. Cada colaborador tem a liberdade de ‘adotar’ uma bolinha e presentear o autor do pedido. A maioria, de itens simples, como roupas, agasalhos, sapatos, radinhos de pilha e outros nesse estilo.

“O ano de 2020 nos trouxe muitos ensinamentos, e o maior de todos com certeza foi que precisamos olhar cada vez mais com empatia para as pessoas. Daí a ideia de incentivarmos essa ação de voluntariado em nossos funcionários, o que deve se estender também para outros projetos em 2021”, adianta Rosane Sousa.

Cada colaborador compra e embala o presente que será doado, deixando-o ao pé da árvore de Natal na esperança de que a lembrança leve um afago ao coração de seu destinatário. A entrega será dia 18 de dezembro, mas sem a presença dos doadores, apenas uma pequena comissão do RH irá representá-los. Mesmo com a necessidade de distanciamento social, para evitar aglomerações e resguardar a saúde dos idosos, a empresa acredita num momento ímpar de felicidade para eles. Seus papais-noéis estarão invisíveis, mas poderão ver e sentir o afeto de cada um por meio de suas doações.

Serviço

O QUE: ação Natal Solidário Grupo Tapajós

QUANDO: dia 18.12.20 (sexta-feira)

ONDE: Lar de idosos – Fundação Dr. Thomas

Endereço: rua Dr. Thomas, nº 798, Nossa Senhora das Graças

HORA: 14h

