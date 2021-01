Idosos da Fundação Doutor Thomas serão imunizados nesta terça (26)

Os 116 idosos que residem na Fundação Doutor Thomas (FDT) serão imunizados contra a Covid-19, nesta terça-feira (26). Detalhes do planejamento de vacinação foram definidos na manhã desta segunda (25), entre a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e representantes da instituição.

De acordo com a titular da Semsa, Shádia Fraxe, todos os idosos residentes na fundação serão vacinados. “A determinação do prefeito David Almeida é iniciar imediatamente com o público do Doutor Thomas, a vacinação dos idosos que residem em instituições de longa permanência, conforme previsto pelo plano nacional de imunização, que inclui esse grupo prioritário na primeira fase da campanha”.

Além dos idosos, também receberão a vacina, os profissionais de saúde que têm contato direto com os internos, conforme preconiza o Ministério da Saúde. Este grupo inclui cuidadores, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, copeiros e maqueiros. No total, são 230 servidores que atuam no local.

Os vacinadores da Divisão de Imunizações da Semsa estarão na Fundação Doutor Thomas entre 10h e 21h e a vacina utilizada será a CoronaVac, com protocolo de aplicação em duas etapas e intervalo de duas a quatro semanas entre a primeira e a segunda dose.

O atendimento a idosos e profissionais da fundação deve ser concluído em um único dia. “Apenas aqueles que estiverem com sintomas gripais não devem ser vacinados, porque nesses casos há contraindicação da vacina, e eles serão atendidos depois”, explica a secretária.

Shádia Fraxe acrescenta que a programação para os residentes nas outras três instituições da mesma categoria, em Manaus, está sendo concluída e a vacinação será feita nos próximos dias, conforme cronograma a ser estabelecido pelo Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae).

A presidente da Fundação Doutor Thomas, Martha Moutinho, informa que os idosos residentes na instituição têm entre 60 e 105 anos e que aproximadamente 70% estão na condição de acamados. Para estes, a vacinação será feita no próprio leito. Ela acrescenta que um plano interno foi criado, para facilitar a atuação dos vacinadores, organizando o acesso às vacinas por ordem de prioridade nos diferentes pavilhões.

Outros idosos

Quanto as demais pessoas idosas, a secretária Shádia Fraxe esclarece que a vacinação deve começar na próxima semana. A Semsa ainda não recebeu a parte correspondente ao município de Manaus, da vacina AstraZeneca/Oxford enviada no último domingo, 24/1, ao Amazonas.

“Já temos 50 equipes de vacinadores disponíveis prontas para este trabalho, conforme orientação do prefeito David Almeida, e tão logo ocorra o recebimento das novas doses e o conhecimento da quantidade disponível, a prefeitura vai finalizar o planejamento da imunização e divulgar locais e horários de atendimento ao público contemplado”, afirma Shádia Fraxe.

Os dois grupos previstos nesta próxima etapa são os idosos de 70 a 74 anos, com comorbidades, e os idosos que têm 75 anos ou mais.

*Com informações da assessoria

