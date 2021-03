Idoso reage a assalto e acaba morto na Avenida das Flores

Na manhã desta quinta-feira (25), na Avenida das Flores, zona norte, dois elementos ainda não identificados abordaram e mataram o taxista José Geraldo de Souza, 61, enquanto o mesmo realizava sua caminhada matinal.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro (DEHS), sob o comando do delegado Fábio Silva, esteve no local fazendo as primeiras diligências. Segundo foi apurado, a dupla de meliantes abordou o idoso já pedindo o celular dele, mas diante da recusa um dos elementos puxou uma faca e desferiu um golpe certeiro no coração.

Os bandidos fugiram por uma área de mata próxima levando apenas a carteira do idoso. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Quem tiver informações sobre os homocidas pode ligar para o Disque-Denúncia da SSP, através do 181. O sigilo é garantido.

