Idoso de 71 anos presta Enem pela 10ª vez, buscando a universidade pública

Por tradição, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é associado a jovens. De fato, cerca de 30% dos inscritos têm entre 21 e 30 anos, quando vão tentar a prova para o acesso a uma universidade pública do país. Mas neste domingo (21), entre os que madrugaram nos portões onde o exame está sendo realizado, estava Hélio Lopes de Oliveira, 71 anos, que foi para a PUC-Minas prestar a prova. Ele é veterano em todos os sentidos. Desde 2012, Hélio tenta ingressar no ensino superior. Ele conta que se formou no ensino médio em 2011 e começou a fazer o Enem já no ano seguinte.

Em sua 10ª tentativa prestando o Enem – e sua 19ª prova, considerando que são duas em cada edição -, conta o que pretende fazer desta vez para obter uma boa nota:

“Se Deus abençoar é pra eu continuar estudando. Se não for pra ser, não sei se vou fazer de novo ano que vem. Mas vou continuar estudando. Minha família toda parou, mas eu continuei”, disse Hélio, que não revelou o curso que tem em vista porque aguarda a bênção divina para decidir seu futuro.

Hélio diz já ter feito a prova do Enem 20 vezes, contando os dois domingos de exame. Ele trabalha como sorveteiro, mas vê nos estudos uma oportunidade de crescer na vida.

“Eu gosto muito de estudar. Minha esposa parou na quarta série, mas eu fico ensinando pra ela.”

fonte: Agência O Globo

