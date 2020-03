Idoso centenário paga dote e se casa com jovem 80 anos mais nova

Ele tem cento e poucos anos. A idade exata é um mistério. Ela está na faixa dos 20. E agora eles são marido e mulher. Katte ganhou o direito de se unir a Indo, em cerimônia no vilarejo de Wajo (Indonésia), após pagar o dote de o equivalente a R$ 1.600 para a família da noiva, de acordo com o site “Coconuts”, de Jacarta. É o costume local. As informações são do Extra.

A cerimônia ocorreu nesta semana, com poucos convidados. O caso viralizou nas redes sociais, especialmente pela diferença de idade.

O noivo lutou na guerra contra a colonização holandesa que culminou com a independência da Indonésia na primeira metade do século passado, quando os avós de Indo ainda eram crianças.

Casamentos com grande diferença de idade entre os noivos não são comuns na Indonésia. Mas em algumas regiões do país do Sudeste Asiático ainda são realizadas cerimônias de casamento tendo crianças como noivas, mesmo sendo 16 a idade mínima para casamento, de acordo com a Constituição do país. Os noivos geralmente são bem mais velhos e representam um alívio financeiro para a família das meninas.

