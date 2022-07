Idosa de 102 anos que viralizou à procura de emprego completa um ano no trabalho

A idosa de 102 anos que viralizou nas redes sociais após entregar currículo em uma empresa de Promissão (SP) com o objetivo de trabalhar se mantém na ativa realizando ações de marketing para uma companhia de vinho.

Tudo começou em 2021, quando dona Maria Cardoso surpreendeu uma recrutadora de uma empresa que recebeu o currículo com a demonstração do interesse dela em trabalhar em um frigorífico da cidade do interior de SP.

À época, a aposentada explicou que o objetivo era conseguir uma renda extra para comprar as coisas que gosta sem depender dos familiares, dentre elas o vinho. Diante do desejo da centenária, a sua família teve a ideia de fazer o currículo como forma de brincadeira, mas ele logo viralizou nas redes sociais.

“Eu quero trabalhar para comprar meus ‘vinhozinhos’, minha ‘carninha’, para não depender só da filha, ajudar um pouco”, contou à época dona Maria Cardoso.

Uma companhia de vinho logo se encantou pela história, e Dona Maria foi contratada para ações pontuais de marketing, com participações em vídeos e fotos de divulgação da empresa. Após pouco mais de um ano como “contratada”, as mudanças já são sentidas no dia a dia.

“Com o emprego, além da ocupação e da brincadeira, ela conseguiu dar uma reformada na casa. Ela só se mantinha com a aposentadoria. Agora, com o dinheiro que ela ganha, já trocou o sofá, trocou a geladeira, deu uma renovada no guarda-roupa, porque ela é bem vaidosa. Ela está toda renovada e bem feliz”, conta a bisneta Pâmela Cristina Matias Gomes.

Dona Maria mora com a filha, de 80 anos, e conta com uma larga linhagem, com 29 netos, 35 bisnetos e 20 tataranetos. De acordo com Pâmela, que mora próximo à bisavó e foi a responsável por mandar o currículo aos recrutadores a pedido da própria dona Maria, a relação da bisavô com o atual “chefe” é a melhor possível.