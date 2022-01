Identificadas as dez vítimas da tragédia em Capitólio

Todas os dez mortos da tragédia em Capitólio, no Sul de Minas Gerais, foram identificados pela Polícia Civil, elas estavam na mesma lancha escrito Jesus e eram familiares e amigos. Eles estavam hospedados em uma pousada de São José da Barra, também no Sul do Estado e foram para Capitólio para fazer o passeio de lancha.

Uma das vítimas identificada nesta segunda-feira (10) é Rodrigo Alves dos Anjos, de 40 anos, que pilotava a lancha. Ele era natural de Betim e foi contratado pelas outras vítimas para fazer o passeio.

Na tragédia morreram também o idoso Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos, natural de Anhumas, no interior de São Paulo e a mulher dele Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos, natural de Itaú de Minas, no Sul do Estado.

O casal eram os pais da vítima Geovany Teixeira da Silva, 38 anos, natural de Itaú de Minas, que estava com o filho Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos, natural de Alfenas.

Marlene e Sebastião são tios de Tiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos, nascido em Passos, no Sul de Minas Gerais.

Estavam na lancha mais quatro amigos da família Júlio Borges Antunes, 68 anos, natural de Alpinópolis, também no Sul de Minas, o casal de namorados Mykon Douglas de Osti, 24 anos, nascido em Campinas, no interior de São Paulo e que completaria 25 anos no domingo, Camila da Silva Machado, 18 anos, nascida em Paulínia, também nascida no interior de Paulínia.

A mãe de Camila também estava na lancha e foi identificada nesta segunda-feira a tarde. Carmem Pinheiro da Silva, de 43 anos era natural de Cajamar, em São Paulo e acompanhava filha e genro na lancha. Ela namorava Geovany Teixeira da Silva, de 37 anos.

Lista com as vítimas:

Julio Borges Antunes , 68 anos, natural de Alpinópolis

, 68 anos, natural de Alpinópolis Maycon Douglas de Osti , 24 anos, nascido em Campinas

, 24 anos, nascido em Campinas Camila da Silva Machado , 18 anos, nascida em Paulínia

, 18 anos, nascida em Paulínia Sebastião Teixeira da Silva , 64 anos, natural de Anhumas

, 64 anos, natural de Anhumas Marlene Augusta Teixeira da Silva , 57 anos, natural de Itaú de Minas

, 57 anos, natural de Itaú de Minas Geovany Teixeira da Silva , de 37 anos, natural de Itaú de Minas

, de 37 anos, natural de Itaú de Minas Geovany Gabriel Oliveira da Silva , 14 anos, natural de Alfenas

, 14 anos, natural de Alfenas Thiago Teixeira da Silva Nascimento , 35 anos, natural de Passos

, 35 anos, natural de Passos Rodrigo Alves dos Anjos , 40 anos, nascido em Betim

, 40 anos, nascido em Betim Carmem Pinheiro da Silva, de 43 anos era natural de Cajamar, em São Paulo

Velórios e enterros

Camila e Maycon serão velados e enterrados em Sumaré, nesta segunda. O casal Marlene e Sebastião serão enterrados em Serrania, bem como Geovany e o filho. Thiago e Júlio serão enterrados em São José da Barra.