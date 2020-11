Idam expande prazo para convocados do concurso público entregarem documentos

A comissão de servidores do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), instituída pela Portaria nº. 107/2020-GDP/Idam, no uso de suas atribuições, comunica que, em virtude do número de requisições, expandiu o prazo para que os convocados do concurso público do órgão apresentem documentos para habilitação à posse. Com isso, o prazo passou de 11 de novembro para o dia 13 do mesmo mês.

Os aprovados (dentro do número de vagas) no concurso do Idam devem fazer a entrega dos documentos no auditório do Sistema Sepror, na avenida Carlos Drummond de Andrade, 1.460, bloco G, térreo, bairro Japiim, zona sul de Manaus, no período das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

No documento de notificação (abaixo), consta o nome de todos os aprovados, assim como, a lista dos documentos que devem ser apresentados, entre eles, a carteira de identidade, título de eleitor, histórico escolar (conforme consta no edital) e certificado de curso específico (conforme exigido no edital).

De acordo com o decreto de nomeação, assinado no dia 21 de outubro, pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, foram chamados todos os aprovados dos níveis Fundamental, Médio e Superior. Serão ocupados cargos de engenheiro, médico veterinário, assistente social, técnico de nível superior, técnico em agropecuária, técnico extensionista social, assistente técnico, motorista e motorista fluvial.

Confira o documento de comunicação: http://www.idam.am.gov.br/wp-content/uploads/20.

*Com informações da assessoria

