Idam entrega equipamentos para fomentar a pesca artesanal em Itapiranga

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou a entrega de equipamentos e apetrechos para pesca artesanal no município de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), no sábado (12/12). Os projetos elaborados pelo órgão somam um montante de R$ 213,8 mil e foram financiados pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). A solenidade de entrega aconteceu durante a inauguração de mais uma Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

Treze pescadores da comunidade Ilha Grande, sede do município e rios Amazonas e Uatumã tiveram projetos aprovados que variam de R$ 4.500 a R$ 19.560,00 em equipamentos como motor 15HP, botes de alumínio, apetrechos para pesca e custeio da atividade.

De acordo com o gerente de Apoio à Aquicultura e Pesca do Idam, Daniel Borges, as ações são resultado do fortalecimento do Idam na extensão pesqueira.

“O Instituto tem direcionado esses pescadores na emissão do Cartão do Produtor Primário (CPP), assim como tem prestado assessoria técnica no que diz respeito aos Acordos de Pesca, Planos de Manejo e apoio à comercialização do pescado, através da participação em editais públicos como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme)”, destacou.

Para o gerente interino da Unidade Local do Idam em Itapiranga, Sérgio Froes, a aquisição desses equipamentos e apetrechos para pesca vai facilitar o escoamento, a captura e o armazenamento do pescado. “E também vai permitir que o pescado chegue até a população a preços mais acessíveis, uma vez que, quando passa pela mão do atravessador, o preço dobra”, destacou Froes.

Estímulo – Na ocasião, a Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), por meio da Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa), realizou a entrega de 50 kits de pescador para o Sindicato dos Pescadores do município. Cada kit é composto por uma caixa de isopor de 170 litros, uma lanterna de LED resistente à água, um terçado médio, uma garrafa térmica de 1,8 litro e um chapéu de palha com aba de 15 cm.

Comercialização – A nova Feira da ADS, em Itapiranga, conta com uma variedade de produtos regionais, entre hortifruti, pescado, artesanato, floricultura, economia solidária e café da manhã regional. A Feira funcionará semanalmente aos sábados, a partir das 7h, na avenida Ademar Grana Viana.

