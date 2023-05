Idam capacita agricultores familiares em Boa Vista do Ramos em Associativismo e Cooperativismo

Com o objetivo de levar capacitação aos agricultores familiares de Boa Vista do Ramos (distante 271 quilômetros de Manaus), o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou, na quarta-feira (03/05), uma série de palestras abordando temas relacionados ao associativismo e ao cooperativismo.

Segundo a gerente de Apoio à Organização de Produtores do Idam (GEORP), Bruna Maria Carrijo Maia, a capacitação envolveu palestras com os temas: associativismo, diferenças entre associação e cooperativa, autogestão na prática, orientações sociais e políticas e programas institucionais. A ação foi realizada em parceria com a Secretaria do Estado da Produção Rural do Amazonas (Sepror).

“Conseguimos enxergar o interesse dos participantes em aprender e colaborar com a palestra, algumas associações de Boa Vista do Ramos já conseguiram acesso ao Fundo de Promoção Social (FPS), outras estão caminhando para ter acesso aos benefícios do governo e para que aumente a produção e venda das mercadorias”, delineou Bruna Carrijo.

A capacitação teve como público-alvo agricultores familiares, estudantes da Secretaria de Educação e Desporto e presidentes de associações de produtores, entre os quais Maria Raimunda dos Reis, presidente da Associação dos Pecuaristas de Boa Vista do Ramos. Para Maria, esta ação foi importante para atualizar seu conhecimento sobre o funcionamento de associações.

“Essa foi uma capacitação muito boa. O acesso aos programas e políticas públicas é uma ótima ferramenta para que os agricultores familiares tenham melhores condições de vida e de trabalho”, explicou a produtora rural.