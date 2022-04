Idam atua na despesca e distribuição de 7t de pescado em Novo Airão

NOVO AIRÃO, AM — O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), em parceria com Prefeitura de Novo Airão, por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento (Semab), realizaram atividade de despesca e fizeram a entrega de 7 toneladas de peixe a famílias em situação de vulnerabilidade social no município, situado a 115 quilômetros de Manaus.

A atividade da despesca ocorreu na Unidade Produtiva de Alevinos da Associação dos Piscicultores, no Ramal do Tumbira e na AM-352, Km 24. Já a entrega das 7 toneladas de pescado aconteceu no Ginásio Municipal Jorge Ferrari e beneficiou cerca de 3 mil famílias.

“A ação teve uma importância econômica, gerando renda aos piscicultores, que receberam fomento do governo um ano atrás, por meio de financiamento e distribuição de alevinos. Contribuiu também socialmente para o fornecimento de alimento para as famílias em situação de vulnerabilidade social”, concluiu Alberto Elifío, gerente da unidade local do Idam.

Ainda segundo Alberto, as entregas foram realizadas com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc).