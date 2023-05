Ibama vai investigar agressão contra boto Curumim em Novo Airão

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) tomará medidas para cuidar do boto cor-de-rosa Curumim, que se tornou viral nas redes sociais devido a um ferimento no olho. O animal, que habita a região do Parque Nacional de Anavilhanas, em Novo Airão, a 195 quilômetros de Manaus, chamou a atenção e causou comoção. Joel Araújo, presidente do Ibama, afirmou que o órgão irá investigar a situação e apurar quem tentou caçar o animal, juntamente com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Com base nas imagens que circularam nas redes sociais, o gestor do Ibama no Amazonas analisou o caso e sugeriu que o boto Curumim tenha sido ferido por uma zagaia, um tipo de arpão com tridente usado para capturar peixes grandes. Joel ressaltou a importância da investigação para chegar a uma conclusão precisa e afirmou a necessidade da participação do ICMBio e do Ipaam, considerando que a área em questão é um parque de conservação e proteção federal. A colaboração entre os órgãos visa garantir a proteção e o bem-estar do boto cor-de-rosa e identificar os responsáveis pelo incidente.